SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um rastro luminoso registrado na noite de quarta-feira no céu do Rio Grande do Sul foi provocado pelo lançamento de novos satélites da constelação Starlink, operada pela SpaceX. A imagem foi captada pelo Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta das 20h28.

O fenômeno ocorreu no momento em que a luz do sol ainda iluminava a trilha dos satélites recém-lançados. O foguete Falcon 9 saiu da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, levando a bordo mais unidades do sistema de satélites responsável pela oferta de internet de alta velocidade em áreas remotas.

Nas primeiras horas após o lançamento, os satélites permanecem próximos, o que gera a formação de uma linha brilhante visível da Terra. A baixa altitude e a orientação dos painéis solares favorecem a intensa reflexão da luz solar.

A constelação da Starlink opera em órbita baixa, o que permite conexões mais rápidas do que as de satélites tradicionais. Segundo a empresa, os equipamentos contam com sistemas automáticos de navegação capazes de ajustar rotas e evitar colisões com lixo espacial.