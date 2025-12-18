SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente em uma escada rolante na estação Brás da CPTM, em São Paulo, deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18).

Passageiros caíram uns sobre os outros. Um carrinho de compras enroscou na lateral da escada, gerou aglomeração no equipamento e fez com que passageiros caíssem, por volta das 8h30.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram aglomeração e choque de pessoas na escada rolante. Acidente foi na estação Brás que dá acesso à Linha 10 Turquesa da CPTM (sentido Rio Grande da Serra).

No vídeo, também é possível ver funcionários da estação tentando retirar o carrinho do local. Algumas pessoas aparecem saltando, do meio da escada, diretamente para a plataforma, para evitar o choque com outros passageiros em meio à gritaria generalizada na estação.

Treze pessoas ficaram feridas e quatro delas precisaram ser levadas a hospitais. Elas foram encaminhadas pelo resgate (Samu e Corpo de Bombeiros) a hospitais da região, mas não há detalhes sobre os ferimentos ou estado de saúde.

As outras nove tiveram escoriações leves. Elas foram atendidas nas UPAs Tatuapé e Mooca, no Hospital Salva Luz e na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Em nota, a CPTM diz que "o acidente ocorreu devido a mau uso do equipamento". "Um carrinho de compras enroscou na lateral da escada, provocando a queda das pessoas". Próxima a um grande centro de comércio popular, a estação Brás interliga um ramal do Metrô com outros três ramais da CPTM.