SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo republicou o edital de PPP (Parceria Público-Privada) do novo centro administrativo Campos Elíseos nesta quinta-feira (18), com nova data para a realização do leilão: 26 de fevereiro.

A atualização do cronograma ocorre após solicitação de empresas interessadas, que pediram prazo adicional para concluir a apresentação de garantias e finalizar documentações complementares necessárias à etapa de propostas.

Inicialmente previsto para outubro deste ano, o leilão já passou por diversos adiamentos. Primeiro foi remarcado para novembro. Depois, para janeiro.

Com investimentos estimados em R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção, na região dos Campos Elíseos, centro da capital, de sete edifícios e dez torres que concentrarão o gabinete do governador, além das secretarias e órgãos estaduais, atualmente espalhadas por mais de 40 endereços na cidade.

A requalificação do bairro ainda inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do parque Princesa Isabel.

A concessão, elaborada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos e com apoio técnico da Companhia Paulista de Parcerias, será realizada por meio de PPP, válida por 30 anos. A concessionária vencedora será responsável pela operação e manutenção do complexo durante todo o período da concessão, incluindo serviços de limpeza, segurança e conservação.

O projeto arquitetônico do centro administrativo é do escritório Ópera Quatro e foi escolhido por meio de concurso público nacional, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.