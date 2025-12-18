RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um policial civil investigado sob suspeita de repassar informações para o líder da facção TCP (Terceiro Comando Puro) foi afastado das funções pela Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em operação nesta quinta-feira (18).

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra o policial, que não teve o nome revelado. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos.

A polícia não informou se o suspeito constituiu defesa.

Segundo a investigação, o policial mantém relação próxima a Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, um dos principais líderes do TCP no estado. Responsável pelo tráfico no morro da Serrinha, em Madureira, Lacoste é procurado há dez anos e possui três mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

O policial civil seria responsável por repassar informações a Lacoste e negociar armas e munição para a facção.

Segundo a Polícia Civil, o investigado estava de licença médica e não mantinha envolvimento com investigações ou operações em andamento.

Lacoste saiu da cadeia em setembro de 2007, quando deveria cumprir semiaberto e não retornou. Desde então, segundo investigações, ele domina o tráfico da Serrinha, que vive disputa com comunidades vizinhas dominadas pelo Comando Vermelho, como o morro do Cajueiro.