SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Rodrigo dos Santos da Silva, de 43 anos, morreu após ser baleado na tarde da última terça-feira na Avenida Tomé de Souza, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Ele era proprietário de uma empresa que atua com passeios turísticos na região.

De acordo com informações preliminares, Rodrigo foi atingido por três disparos de arma de fogo. Uma testemunha relatou à polícia que o autor dos tiros, ainda não identificado, fugiu a pé logo após o ataque.

Empresário foi hospitalizado. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro de Bertioga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A Polícia Militar isolou o local do crime para a realização da perícia técnica. Agentes da Polícia Civil estiveram na cena para coletar informações e imagens que possam ajudar na identificação do suspeito e na apuração da motivação do homicídio.

As investigações seguem em andamento. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Bertioga. Até o momento, não há informações sobre prisões ou sobre as circunstâncias que levaram ao crime.