SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança ajudou a impedir a ação de criminosos na casa de um amigo enquanto jogavam online no interior do Paraná.

Durante o jogo, o menino notou que seu amigo estava tendo a casa assaltada. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12), em Guaíra, no oeste paranaense, quando meninos jogavam Fortnite.

Por meio do áudio da partida, a criança ouviu os criminosos anunciarem o assalto na casa do amigo. No mesmo momento, ele avisou ao pai, que ligou para a Polícia Militar dando detalhes da ocorrência e indicando a região em que a vítima residia, segundo informações da Polícia Civil do Paraná.

Família do amigo foi encontrada amarrada na residência. Após o acionamento, a PM conseguiu identificar as placas e o endereço de um veículo da família, e então chegou até o local.

Dois homens foram presos em flagrante. No local, a polícia encontrou um suspeito com um revólver, que se rendeu. Outro homem havia tentado fugir com o carro das vítimas mas foi abordado próximo da Ponte Ayrton Senna, rota que liga à fronteira com o Paraguai.

O caso segue sendo investigado pela polícia paranaense. Os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas.