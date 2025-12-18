SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incidente na escada rolante da estação Brás da CPTM, companhia de trens metropolitanos, deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18), em São Paulo.

O problema ocorreu na plataforma da linha 10-turquesa, sentido Rio Grande da Serra, por volta de 8h30.

Segundo a CPTM, o incidente foi causado por mau uso do equipamento. Um passageiro levava um carrinho de compras que se enroscou na lateral da escada, causando travamento e queda dos passageiros. Teve gente que se pendurou e pulou do meio da escada.

Todos os feridos foram socorridos pela companhia. Nove tiveram ferimentos leves e quatro foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros para a UPA Tatuapé, UPA Mooca, Hospital Salva Luz e Santa Casa.