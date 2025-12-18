SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segurança pública e PPPs (parcerias público-privadas) foram os principais temas citados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quinta-feira (18) durante o balanço de seus quase três anos de gestão. A apresentação de duas horas foi feita no Palácio dos Bandeirantes, e também abordou outros assuntos.

"Fizemos o que muita gente achava impossível", disse mais de uma vez o titular do Palácio dos Bandeirantes, um dos cotados para concorrer à presidência no ano que vem.

O tema da segurança pública foi revisitado pelo governador ao começo, meio e fim da apresentação.

Ele disse ter imposto "prejuízo de bilhões ao crime organizado" e que "somente nas últimas duas grandes operações foram quase R$ 17 bilhões bloqueados". O governador não especificou a quais ações se referiu.

Afirmou também que índices criminais apresentaram melhora e que o número de homicídios é o menor da série histórica. A tendência é que de fato 2025 termine como o ano com a menor quantidade de casos, mas como ainda faltam os dados de novembro e dezembro, isso ainda pode mudar.

O governador também voltou a dizer que sua gestão pôs fim à cracolândia no centro de São Paulo, e que este foi um trabalho integrado entre estado, município, Judiciário, Ministério Público e polícias.

Como mostrou a Folha, o consumo e a venda de drogas na região continuam ativos e os usuários agora estão dispersos por diversas ruas.

Tarcísio afirmou que a cracolândia tinha também uma lógica mercadológica que buscava desvalorizar os imóveis da região central para que o crime organizado pudesse aproveitá-los para outros fins, entre os quais a lavagem de dinheiro.

As declarações em torno da cracolândia passam também pelo projeto do governo do estado para revitalizar o centro de São Paulo, afirmou o governador.

Aí entram as parcerias público-privadas, defendidas pelo mandatário ao longo do discurso.

Uma delas envolve justamente o novo centro administrativo, projeto que prevê a construção de sete edifícios e dez torres que concentrarão o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais, hoje espalhados por mais de 40 endereços.

No mesmo sentido, o governador citou também PPPs como a do túnel Santos-Guarujá.

Diferentes gestões no governo de São Paulo tentaram criar mais uma alternativa de ligação entre as duas cidades do litoral do estado, mas nenhuma delas saiu do papel.

"A gente mostrou que é possível", afirmou Tarcísio, que se referiu ao projeto em mais de uma vez ao longo do discurso. O mesmo vale à PPP do Trem Intercidades, para ligar São Paulo a Campinas.

Ele também citou a Sabesp, companhia de saneamento privatizada durante sua gestão, e afirmou que os investimentos da concessionária levará à expansão do serviço no estado.

O governador abordou também projetos na educação. Disse, por exemplo, ter assumido o governo num cenário em que apenas nove escolas tinham ares-condicionados e que hoje esse número chega a 1.300.

Também destacou o programa Prontos Pro Mundo, que seleciona alunos da rede pública estadual e custeia os estudos de inglês por três meses em países parceiros, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Para 2026, foi incluída a Irlanda.

Sobre a habitação, o governador disse que "nós já entregamos 76 mil moradias e temos outras 114 mil em obras". Além disso, afirmou, "autorizamos a construção de mais 40 mil".

"Muitas vezes o sonho da casa própria ficava de lado porque as famílias não tinham escritura. Nós demos escrituras a 143 mil famílias", disse.

O governador afirmou também que a área da saúde de São Paulo apresentou avanços. "Tínhamos oito mil leitos fechados quando chegamos. Hoje a gente hoje pode celebrar oito mil leitos abertos", declarou.

Outro ponto envolve os índices de vacinação. A cobertura de vacinas infantis em 2024, por exemplo, superou níveis pré-pandêmicos no estado. Isso se deve, segundo o governador, também a incentivos financeiros: municípios com bons indicadores de cobertura recebem mais repasses.