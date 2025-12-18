SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para se inscrever no Enem-USP 2026, modalidade de ingresso na USP que utiliza exclusivamente a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O processo vai até as 12h, no site da Fuvest. A taxa de inscrição é de R$ 11.

USP mantém 1º lugar no Ranking Universitário Folha Ao todo, são oferecidas 1.500 vagas em diferentes cursos de graduação, em um processo que ocorre de forma independente do vestibular da Fuvest. Desde 2023, a USP não participa do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e passou a adotar um modelo próprio para o ingresso de candidatos via Enem.

Do total de vagas, 684 são destinadas à ampla concorrência, 512 a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e 304 a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Todos os inscritos concorrem automaticamente na ampla concorrência e podem optar também pelas modalidades de ações afirmativas, conforme previsto no edital.

Podem participar do Enem-USP candidatos que tenham concluído ou concluirão o ensino médio em 2025, além de pessoas que já possuem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, desde que tenham feito o Enem como participantes regulares.

A isenção da taxa de inscrição é concedida a beneficiários do CadÚnico, a candidatos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública e a estudantes que obtiveram isenção no vestibular Fuvest 2026.

A classificação dos candidatos será feita pela Fuvest com base nas notas divulgadas pelo Inep, órgão responsável pelo Enem. A pontuação final pode variar conforme o curso escolhido, de acordo com os pesos atribuídos às áreas do exame pelas unidades da USP -em carreiras de exatas, por exemplo, matemática e ciências da natureza costumam ter maior peso.

As listas de convocados serão divulgadas no site da Fuvest a partir de janeiro de 2026. Estão previstas três chamadas regulares e, caso ainda restem vagas, convocações adicionais por meio da lista de espera.

CALENDÁRIO ENEM-USP

Inscrições: até 19 de dezembro de 2025, às 12h

Alteração de opções de curso: 20 e 21 de janeiro de 2026

1ª chamada: 23 de janeiro de 2026

2ª chamada: 3 de fevereiro de 2026

3ª chamada: 10 de fevereiro de 2026