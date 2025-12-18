O bairro da Lapa, na zona central do Rio de Janeiro, passa a ostentar nesta quinta-feira (18) um mural de 300 metros quadrados com a imagem do cantor e compositor Milton Nascimento. Carioca de origem e mineiro de coração, Bituca tem 83 anos e é considerado um dos principais nomes da música brasileira.
A nova pintura ocupa parte da lateral do prédio da Associação Cristã de Moços (ACM), na Rua da Lapa, 86, e pode ser vista desde a Praça Cardeal Câmara, em frente aos Arcos da Lapa. Nesse ponto, o novo mural compõe com um painel mais antigo de outro ícone da música, Pixinguinha, pintado em 2021.
O desenho de Milton Nascimento foi feito pela artista visual brasiliense Gugie Cavalcanti, que já produziu 15 murais de personalidades negras em diferentes cidades de todas as regiões brasileiras.
A imagem do mural de Milton escolhida por Gugie foi retirada de uma cena de um "documentário antigo", conta a artista, sem detalhar qual.
Ele está tá ali, conversando com os amigos, descontraído. Ele está olhando para as pessoas com carinho, admiração, uma certa timidez, mas à vontade, explica.
Novo mural em homenagem a Milton Nascimento, pintado pela artista visual Gugie Cavalcanti, é inaugurado na Lapa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Flores em vida
A iniciativa da homenagem é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SEDHIR) do Rio de Janeiro e faz parte das ações antirracistas da campanha Novembro Negro.
Para Edson Santos, à frente da pasta da Prefeitura do Rio, a obra de Milton Nascimento tem caráter político e também afetivo.
O Milton faz parte da nossa formação. Como diria o Nelson Cavaquinho, a gente tem que entregar as flores em vida.
É muito legal que as pessoas façam esse reconhecimento e deem esse carinho, disse Augusto à Agência Brasil, grato pela homenagem e satisfeito pela localização do mural.
Na Lapa, funcionam a Fundição Progresso e o Circo Voador, que são dois lugares onde ele se apresentou muitas vezes. São espaços muito simbólicos para música, lembra o filho de Bituca.
Augusto Kesrouani Nascimento observa novo mural em homenagem ao seu pai, o cantor Milton Nascimento, pintado pela artista visual Gugie Cavalcanti, inaugurado na Lapa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil