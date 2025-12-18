SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OMS (Organização Mundial de Saúde) anunciou nesta quinta-feira (18) que validou o certificado do Brasil de eliminação da transmissão vertical do HIV, de mãe para bebê.

Segundo comunicado, o Brasil torna-se, então, o país mais populoso das Américas a atingir o feito histórico, e o primeiro país com mais de 100 milhões de pessoas a atingi-lo, segundo a diretora-executiva do Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas), Winnie Byanyima.

"Eliminar a transmissão de HIV de mãe para filho é uma grande conquista de saúde pública para qualquer país, especialmente para um país tão grande e complexo como o Brasil", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

"O Brasil mostrou que, com compromisso político sustentado e acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade, cada país pode garantir que toda criança nasça livre do HIV e toda mãe receba o cuidado que merece", acrescentou.

O marco foi celebrado durante uma cerimônia em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ministro da saúde Alexandre Padilha, e do diretor da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) Jarbas Barbosa.

Em 2024, a taxa de transmissão ficou abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças foi inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos. Os dados foram divulgados no Dia Mundial da Luta Contra a Aids.

Segundo a OMS, o Brasil atendeu a todos os critérios para essa validção, incluindo o número da taxa de transmissão e o alcance de mais de 95% de cobertura para cuidados pré-natais, testes de rotina para HIV e tratamento oportuno para gestantes vivendo com HIV.

A avaliação foi conduzida por especialistas independentes que revisaram dados, documentação e operações de unidades de saúde. Os resultados foram então avaliados pelo Comitê Consultivo de Validação Global da OMS, que recomendou formalmente a validação do Brasil para eliminação.

O Brasil é um dos 19 países e territórios em todo o mundo que foram validados pela OMS para o feito. Doze destes estão na região das Américas.

Em 2015, Cuba tornou-se o primeiro país do mundo a ser validado para a eliminação da transmissão vertical do HIV e a eliminação da sífilis congênita.

Outros países na região incluem Anguilla, Antígua e Barbuda, Bermudas, Ilhas Cayman, Montserrat e São Cristóvão e Nevis em 2017; Dominica em 2020; Belize em 2023; e Jamaica e São Vicente e Granadinas em 2024.

Fora das Américas, países validados incluem Armênia, Bielorrússia, Malásia, Maldivas, Omã, Sri Lanka e Tailândia.