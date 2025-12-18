SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (18) um segundo suspeito de envolvimento no roubo de obras de arte da biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, no domingo (7).

Ele teve a prisão temporária de 30 dias expedida pela Justiça.

A investigação trabalha com a hipótese de que o detido teria auxiliado na fuga dos responsáveis pelo roubo. Um deles, Felipe dos Santos Fernandes Quadra, 31, está preso. O outro homem que entrou na biblioteca segue sendo procurado.

A polícia disse que não vai divulgar mais detalhes sobre a prisão para não atrapalhar a investigação.

Os homens foram identificados com auxílio de câmeras de segurança do Smart Sampa, o programa de monitoramento da prefeitura.

Quadra foi preso na segunda (8) em uma ocupação na Mooca, zona leste de São Paulo. A polícia ainda busca encontrar os objetos roubados.

Ao todo, 13 obras de arte foram levadas: oito gravuras de Henri Matisse que fazem parte do livro "Jazz" e cinco de Candido Portinari que ilustram a obra "Menino de Engenho", de José Lins do Rego, com edição lançada em 1959 pela Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil.

As obras roubadas faziam parte da exposição "Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", que aborda a formação da arte moderna no Brasil, com entrada gratuita e encerramento marcado para este domingo.

Segundo a advogada Glória Oliveira, Quadra é usuário de drogas. Ela afirmou ainda não ter conseguido conversar com ele, mas confirmou que seu cliente aparece nas imagens.

Ela não soube informar quem teria encomendado os objetos ou se Quadra recebeu algum pagamento.

A advogada disse ainda que Quadra não ficou com as imagens, que teriam sido levadas por outra pessoa.

O caso é investigado pela 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).