SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescimento contínuo das energias renováveis foi escolhido como o Avanço do Ano de 2025 (Breakthrough of the Year) pela revista Science, umas das publicações científicas mais prestigiosas do mundo.

O periódico destaca que o uso das renováveis superou, neste ano, o carvão mineral como fonte de eletricidade. As principais energias em ascensão são eólica e solar, também consideradas mais baratas do que as convencionais, oriundas de combustíveis fósseis.

"As energias solar e eólica cresceram tão rapidamente que foram suficientes para suprir todo o aumento no consumo global de eletricidade de janeiro a junho, segundo o think tank de energia Ember", destaca a Science.

"Para muitos, o crescimento contínuo das energias renováveis parece agora imparável", cita também o texto, que lembra a guerra declarada do presidente Donald Trump, dos EUA, contra eólica e solar.

A publicação ressalta que, em setembro, o líder chinês Xi Jinping declarou na ONU (Organização das Nações Unidas) que seu país reduzirá suas emissões de carbono em até 10% em uma década, não reduzindo o consumo, mas apostando fortemente em energia limpa.

A China, maior emissor de carbono da atualidade, é responsável pelo fornecimento de 80% dos painéis solares e de 60% das turbinas eólicas no mundo, lembra a Science. Essa exportação, destaca a revista, está "transformando também o resto do mundo".

No Paquistão, por exemplo, as importações de painéis solares chineses cresceram cinco vezes de 2022 a 2024, à medida que a Guerra na Ucrânia elevou os preços do gás natural e o custo da energia da rede.

O Avanço do Ano é promovido pela Science desde 1996. No ano passado, o lenacapavir, novo tratamento para prevenir HIV, foi o destaque.

Receberam o reconhecimento em 2023 e 2022, respectivamente, os medicamentos que atuam no hormônio GLP-1, voltados contra diabetes e obesidade (comercialmente conhecidos como Ozempic e Wegovy, entre outros), e o potente telescópio James Webb.