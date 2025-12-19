SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passar as férias na praia requer uma boa dose de paciência na hora de pegar a estrada. Pelo menos 4,6 milhões de veículos devem descer a serra rumo à Baixada Santista entre as festas de fim de ano e o Carnaval de 2026.

O cálculo é da concessionária Ecovias, responsável pela gestão da rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a capital paulista e a baixada.

Chamado de Operação Verão, o período começou a ser contado na última segunda-feira (15), por causa das festas de fim de ano, e vai até 20 de fevereiro, logo após o Carnaval.

Somente entre o Natal e o Ano-Novo, a empresa estima que entre 362 mil e 557 mil veículos utilizem o sistema Anchieta-Imigrantes com destino ao litoral entre os dias 24 e 29 de dezembro.

Na semana do Natal, o movimento mais intenso rumo à Baixada Santista é esperado para a sexta-feira (26), entre 7h e 21h, e no sábado (27), entre 6h e 16h, já indicando um início de descida para o Ano Novo.

Nesses dois dias, deverá ser implantada a operação descida (7x3), em que os motoristas seguem em direção ao litoral pelas pistas norte e sul da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes, enquanto a pista norte da Imigrantes permanece operando no sentido capital.

No domingo (28), a expectativa é de aumento no fluxo de retorno à capital. Por isso, será adotada a operação subida (2x8), das 14h até 1h de segunda-feira (29).

Nesse formato, a descida ocorre apenas pela pista sul da Anchieta, enquanto as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta operam no sentido São Paulo.

Ainda no dia 29, há previsão de um novo pico de movimento em direção ao litoral, com possibilidade de implantação da operação descida (7x3) a partir das 14h, conforme as condições do tráfego.

Também há expectativa de trânsito para quem vai ao litoral norte. Segundo a concessionária Tamoios, responsável pela gestão da rodovia dos Tamoios, que liga a região de São José dos Campos a Caraguatatuba, 624 mil veículos devem trafegar pela estrada entre 23 de dezembro e 5 de janeiro de 2026.

Conforme a empresa, não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis entre esta sexta-feira (19) e 5 de janeiro.

Segundo a concessionária, a serra Antiga será utilizada como pista de descida e a serra nova para quem vai subir para a região de São José dos Campos.

O motorista que for usar o contorno sul da rodovia dos Tamoios, estrada inaugurada no ano passado e que faz a ligação entre Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte, a partir da rodovia dos Tamoios, deve ficar atento, pois o trecho conta com pedágio de passagem livre, no sistema free flow ?a tarifa para veículos de passeio é R$ 5,50.

Na próxima segunda-feira (22) deve ser inaugurado o primeiro trecho norte do Rodoanel, que irá ligar as rodovias federais Presidente Dutra e Fernão Dias. Também há o mesmo tipo de cobrança nos dois sentidos ?o valor do pedágio ainda não foi informado.

Pelo modelo free flow, em vez de uma praça de pedágio, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada).

Para veículos com tags válidas, a cobrança é feita automaticamente pela operadora contratada.

Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.

Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga fazer o pagamento do pedágio.

FUJA DO CONGESTIONAMENTO

Horários de mais movimento para descer à Baixada Santista

- 19.dez (sex) - entre 18h e 0h

- 20.dez (sab) - entre 7h e 13h

- 23.dez (ter) - entre 18h e 0h

- 24.dez (qua) - entre 7h e 13h

- 25.dez (qui) - a partir das 14h (subida para capital)

- 26.dez (sex) - entre 7h e 21h

- 27.dez (sab) - entre 6h e 16h

- 28.dez (dom) - entre 14h até 1h (subida para capital)

- 29.dez (seg) - a partir das 14h

- 30.dez (ter) - a partir das 14h

- 31.dez (quar) - entre 7h e 13h

- 1º jan (qui) - a partir das 14h (subida para capital)