SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ensino Einstein, ligado ao Einstein Hospital Israelita, está com inscrições abertas do curso preparatório de residência médica, chamado "Einstein Prepara". O curso online é voltado a médicos e estudantes de medicina, que desejam ingressar em programas de residência médica.

O curso oferece mentoria e recursos tecnológicos de ponta, como aula prática com simulações realísticas, que recriam situações clínicas para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e segurança.

A formação está estruturada em três modalidades. O "Extensivo", indicado para candidatos que precisam consolidar conteúdos e dominar a metodologia das provas. O "Extensivo Essencial" oferece orientação por mentoria e suporte direto de especialistas.

Já o "Extensivo Avançado" reúne um pacote mais completo das três opções, que inclui mentoria, aula prática presencial no Centro de Simulação da instituição e um kit com materiais impressos.

De acordo com Alexandre Holthausen, médico cardiologista e diretor-superintendente do Ensino Einstein, a proposta do curso é oferecer uma preparação alinhada às exigências da prática médica.

"Mais do que conteúdo, entregamos tomada de decisão, interpretação de casos e vivência clínica, formando profissionais mais seguros, críticos e preparados para os desafios reais da saúde", afirma Holthausen.

Os cursos variam de acordo com a modalidade escolhida. O "Extensivo" custa R$ 10.780, o "Extensivo Essencial" sai por R$ 11.070 e o "Extensivo Avançado" tem o valor de R$ 12.560.

Os interessados podem se inscrever no site da instituição, selecionando a modalidade do curso. As inscrições para o "Extensivo" permanecem abertas até o final de junho, enquanto as opções "Extensivo Essencial" e "Extensivo Avançado" têm prazo limite até o fim de março.

A plataforma também disponibiliza simulados de diagnósticos, revisões programadas, trilhas personalizadas de estudo e suporte contínuo, tanto por tutor virtual quanto por professores especialistas.

Em abril deste ano, o governo federal criou o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). O exame tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino dos cursos de medicina do país e também ajudar na seleção de alunos para residências.

De acordo com o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela prova, o Enamed também visa a melhoria dos cursos, o fortalecimento do SUS e a unificação e transparência do modelo de avaliação.

Conforme mostrou a Folha em agosto, o MEC irá aplicar penalidades, como a suspensão da entrada de novos estudantes, a cursos de graduação de medicina mal avaliados no Enamed