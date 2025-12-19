SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmara cassa Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, operação da PF prende número 2 da Previdência e outras notícias para começar esta sexta-feira (19).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara dos Deputados cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Motta evita cumprir ordem do STF sobre condenação de ex-diretor da Abin e decreta perda de ambos os mandatos por faltas

INSS

PF mira senador Weverton Rocha e prende número 2 de ministério em operação contra fraudes no INSS. Ação fez buscas contra pedetista e prendeu Adroaldo Portal, secretário-executivo do Ministério da Previdência.

POLÍTICA

Aliados defendem que Lula vete redução de penas de Bolsonaro e demais golpistas em 8 de janeiro. Data marca o aniversário de 3 anos dos ataques às sedes dos três Poderes, em janeiro de 2023.

CORREIOS

Tesouro concede garantia e dá sinal verde a empréstimo de R$ 12 bi aos Correios. Aval representa compromisso do governo em honrar pagamentos em caso de inadimplência da estatal.

INFLUENZA

Ministério da Saúde confirma quatro casos da gripe K no Brasil. Um registro foi feito no Pará e outros três em Mato Grosso do Sul.

TRATADO

Cúpula do Mercosul vive anticlímax com decisão da UE de adiar assinatura do acordo. Presidente da Comissão Europeia desiste de viagem ao Brasil após reuniões e protestos em Bruxelas.

STF

STF reconhece existência de racismo estrutural no Brasil e determina adoção de medidas. Ministros divergiram sobre 'estado de coisas inconstitucional', mas concordaram sobre ações conjuntas.

ESTADOS UNIDOS

Suspeito de assassinatos na Universidade Brown e de físico do MIT é encontrado morto. Corpo foi localizado em depósito de New Hampshire com ferimento de bala autoinfligido.

ARTISTAS

Atores veteranos se unem e cobram mais espaço na TV: 'Talento não tem prazo de validade'. Campanha reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira e defende a valorização da memória e da experiência artística.

MUSICA

Ex-Titãs Paulo Miklos é alvo de medida protetiva e não pode se aproximar da ex-mulher. OUTRO LADO: Defesa do músico diz lamentar que 'fatos mentirosos tenham sido atribuídos a ele, comunicados ao Judiciário e ilegalmente vazados'.

ANIMAIS

Elefanta Kenya morre 5 meses após ser transferida de zoológico na Argentina a santuário em Mato Grosso. Entidade diz que animais recebem cuidados em nível que não é oferecido em nenhum lugar da América do Sul

ITÁLIA

Arqueólogos encontram afresco e novas salas na antiga cidade romana de Pompeia. Descobertas ocorreram em casa que pode ter pertencido à segunda esposa de Nero.