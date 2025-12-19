SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia iniciou uma operação na manhã desta sexta-feira (19) contra um grupo suspeito de comercializar agendamentos para a emissão da Carteira de Identidade Nacional -um serviço público e gratuito.

Os criminosos ofereciam espécie de "fura fila". Segundo a investigação, em alguns casos, os atendimentos foram facilitados fora da ordem regular após o pagamento do cliente ao esquema criminoso.

Suspeitos também reservavam vagas previamente para vendê-las depois. Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos faziam agendamento como se precisassem da emissão para reservar vagas e depois revendia a pessoas que realmente buscavam o serviço.

Servidores públicos e pessoas externas estariam envolvidos na fraude. A investigação teve início a partir de uma denúncia realizada pela Coordenação da rede de atendimento, que forneceu informações e acesso a dados para os policiais.

Nove funcionários foram afastados dos cargos. Além disso, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso.

Polícia apura a participação de outros suspeitos. Segundo a corporação, a investigação continua para identificar todos os envolvidos, entender a função de cada um no crime e apurar os prejuízos ao serviço público e à população.