SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma agente penal e o filho de quatro anos foram mortos na casa em que moravam na noite desta quinta-feira (18) em Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito seria o ex-companheiro da mulher e pai da criança. Ele se suicidou na sequência.

Vizinhos perceberam forte cheiro de gás na residência e a Polícia Militar foi chamada, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Quando os agentes chegaram descobriram que Aulenilso da Silva Santos, 52, mantinha Aurea Ferreira do Nascimento, 41, e o filho de 4, reféns.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado em razão do risco de explosão. Segundo policiais, parentes de Santos foram chamados para uma possível negociação.

Após horas sem contato com ele, os policiais entraram na casa e encontraram os três mortos.

A perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio e suicídio consumado no 53º DP (Parque do Carmo). As investigações continuam para esclarecimento dos fatos.

A pasta da segurança não informou como os três morreram.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.