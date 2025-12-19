A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou em definitivo, em segundo turno, o projeto de lei que obriga concessionárias de serviços de água, energia elétrica e gás a notificarem previamente os consumidores sobre a suspensão do fornecimento. O Projeto de Lei (PL) 4.028/22 foi aprovado pelo Plenário nesta terça-feira (16).

De autoria do deputado Raul Belém (Cidadania), a proposta foi aprovada na forma do substitutivo nº 1, elaborado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O objetivo é garantir que os usuários sejam informados com antecedência, permitindo a organização da rotina doméstica diante da interrupção dos serviços, seja por inadimplência ou por necessidade técnica das prestadoras.

O texto mantém a possibilidade de a notificação ser feita por meio físico ou eletrônico. Em casos de suspensão por falta de pagamento, o prazo de comunicação foi ampliado de 15 para 30 dias após o vencimento da fatura.

Já nos casos de interrupção para manutenção, o prazo mínimo de aviso ao consumidor passou de 24 para 72 horas. A proposta também estabelece que os usuários devem manter atualizados seus dados cadastrais e informações de contato junto às concessionárias.

Tags:

Lei