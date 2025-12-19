A ministra do Meio Ambiente Mudança do Clima confirmou o início dos trabalhos para a construção de um mapa que torne o Brasil independente em relação ao uso dos combustíveis fósseis.Segundo

A minuta vai tratar das diretrizes, das bases, dos referenciais para fazer o mapa do caminho. Ainda não é o mapa do caminho, explica.

O início dos trabalhos para a saída da dependência dos combustíveis fósseis no Brasil foi anunciado em novembro, durante a 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 8 de dezembro, um despacho presidencial, publicado no Diário Oficial da União estabelecia o prazo de 60 dias para a apresentação desse primeiro documento.

Fundo

A determinação também prevê a construção dos meios para financiar a mudança.

Além das diretrizes para o mapa do caminho, nós temos que ter as diretrizes para o estabelecimento de um fundo visando a transição energética justa a partir das receitas. públicas do governo federal advindas da exploração de petróleo, esclarece a ministra.

De acordo com Marina Silva, o planejamento definitivo é algo tão complexo quanto está sendo a construção de políticas para o fim do desmatamento no Brasil.

Tem que passar pelo crivo de um conjunto de outros ministérios, tem que conversar e dialogar com o setor público de modo geral estados e municípios, têm que dialogar com o setor privado, com a comunidade científica, com as organizações da sociedade civil, as agências internacionais de energia e beber também nas melhores práticas já existentes, detalha.

Resultados

Para Marina Silva, a experiência com o planejamento da rota para o fim do desmatamento traz segurança aos gestores públicos de que é possível alcançar resultados.