SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Dinamarca confirmou nesta quinta-feira (18) que o país terá a meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 82% até 2035, em relação ao patamar de 1990.

Ambientalistas consideram o objetivo como o mais ambicioso entre todos os países do mundo, superando o anúncio do Reino Unido, que havia prometido o corte em 81% no mesmo horizonte de tempo.

O Acordo de Paris, principal tratado para conter as mudanças climáticas, define que todos as nações devem apresentar contribuições voluntárias de redução de emissões a cada cinco anos, estabelecendo metas para a década seguinte. O documento anterior da Dinamarca, definido em 2019, previa uma redução de 70% nas emissões até 2030.

Durante a COP30, a conferência da ONU que aconteceu em novembro, o ministro de Clima e Energia, Lars Aagaard, havia sinalizado que o país tinha a intenção de estabelecer o objetivo de cortar de 82% a 85% das emissões até 2035. Na ocasião, disse que iniciaria as negociações com o Parlamento para determinar o valor exato somente após a cúpula em Belém.

"O governo dinamarquês está aberto a considerar uma meta mais alta, mas isso depende da vontade de assumir responsabilidade compartilhada tanto pela ambição quanto pelo financiamento", afirmou, na época.

O anúncio desta quinta afirma que o corte de 82% foi definido apenas pelo governo, sem consenso com os parlamentares.

"Tivemos boas discussões, mas posso constatar que não foi possível encontrar uma base comum para firmar um acordo amplo. Por isso, estabelecemos nós mesmos uma meta climática para 2035, mas a porta continua aberta para a cooperação", declarou Aagaard. "Também considero que há a possibilidade de elevar a meta em um momento posterior, caso as condições mudem."

O ministro também disse que o país vai investir 4 bilhões de coroas dinamarquesas (cerca de R$ 3,4 bilhões) anuais durante 15 anos, para permitir o cumprimento da meta.

"Assumimos responsabilidade tanto pela meta quanto pela forma de alcançá-la. A vida cotidiana não deve se tornar desnecessariamente cara para os dinamarqueses e para as empresas dinamarquesas", afirmou.

Ulrich Bang, vice-presidente da Câmara de Comércio da Dinamarca, disse que o novo objetivo alcança um equilíbrio entre a ação climática e a proteção da competitividade e da criação de valor nos negócios.

"Ao estabelecer uma meta clara para 2035, a Dinamarca mais uma vez se posiciona na vanguarda internacional ao assumir responsabilidade pela transição verde e promover uma sociedade mais favorável ao clima. Este também é o caminho que a Europa deve seguir para fortalecer a independência energética e construir uma sociedade mais resiliente."

O novo objetivo ainda não foi protocolado na UNFCCC, a convenção da ONU para o clima. As nações deveriam ter enviado seus compromissos para 2035 até fevereiro deste ano. Devido a um atraso generalizado, o prazo foi prorrogado até setembro, e ainda há nações que não cumpriram a tarefa.

Por parte da Dinamarca, consta no sistema apenas a meta da União Europeia, submetida por cada um dos países que integram o bloco. No último dia 10, a Comissão Europeia selou um acordo para flexibilizar o corte de emissões. A decisão foi costurada por Aagard, que negociou o assunto com o Parlamento e os países europeus.

O bloco definiu que o corte de 90% das emissões de gases do efeito estufa até 2040 em relação ao verificado em 1990 poderá ser alcançado com a compra de créditos de carbono de países em desenvolvimento em um volume equivalente a até 5 pontos percentuais da meta a partir de 2036.

Ficou acordado ainda, como opção futura, a utilização de créditos internacionais de carbono para cumprir outros 5 pp da meta de 2040, o que levaria o corte doméstico, no fim das contas, a 80%.