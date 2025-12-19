SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O policial militar morto nesta quinta-feira (18) enquanto estava de folga em Itaquera, na zona leste da capital paulista, foi atingido com cerca de seis tiros.

Vídeos obtidos pelo UOL mostram o momento em que o PM é perseguido e baleado. Depois do agente cair no meio da rua, o criminoso volta e atira mais vezes contra a vítima.

Gravação também mostra duas mulheres tentando ajudar o policial. A reportagem apurou que elas estavam acompanhando o PM antes do crime.

Crime ocorreu após briga entre o criminoso e o agente. O autor dos disparos tomou a arma do policial e atirou.

Caso aconteceu na rua Virgínia Ferni, região de Itaquera. O policial foi socorrido ao Pronto-Socorro Planalto, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil ainda procura pelo atirador. "Tudo indica que ele se apresentará, segundo a família, assim que conseguirem contato com ele", informou ao UOL uma fonte próxima à investigação.