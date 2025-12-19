RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um mulher de 65 anos foi agredida por um policial militar do 20º Batalhão da PM (Mesquita) na noite de quarta-feira (17), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A vítima foi identificada como Gláucia da Silva. Imagens mostram o momento da agressão e pessoas tentando intervir.

De acordo com familiares, Gláucia havia assistido à partida entre Flamengo e PSG no bar de um primo. Ao voltar para casa, percebeu que havia perdido a chave e pediu ao sobrinho que retornasse ao estabelecimento para procurá-la. Quando chegou ao local, viu o sobrinho sendo abordado por policiais na porta do bar e se aproximou para explicar que ele era comerciante e trabalhador.

Ainda segundo a família, o 1º sargento Mosar Rocha dos Santos Junior estava exaltado e discutia no momento da abordagem. As imagens mostram o policial golpeando Gláucia com o fuzil na região do peito, fazendo com que ela caísse no chão. No vídeo, é possível ouvir o agente dizendo "fica pra trás" e "pode filmar" após a agressão.

Gláucia foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu medicação para dor. A família afirma que ela está abalada emocionalmente e chorando com frequência.

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso está sob investigação e que o policial envolvido foi afastado do serviço operacional. A Polícia Civil informou que o inquérito está em andamento na 57ª DP (Nilópolis).

Segundo a PM, policiais e a vítima já foram ouvidos e outras diligências estão sendo realizadas. A corporação afirmou ainda que abriu procedimento interno para apurar os fatos e adotar as medidas administrativas e disciplinares cabíveis, ressaltando que não compactua com desvios de conduta ou excessos e que atua com transparência, garantindo o devido processo legal.