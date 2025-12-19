SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo mandou suspender decreto de caducidade pelo qual a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) rompeu contratos com a concessionária de ônibus Transwolff. A decisão em caráter liminar (temporário) do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara da Fazenda Pública da capital, foi publicada na tarde desta sexta-feira (19).

A empresa, que é alvo de investigação por lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), ingressou com pedido de liminar. Cabe à prefeitura recorrer da decisão.

Procurada, a gestão Nunes não havia se pronunciado até a publicação deste texto.

A rescisão do contrato com a Transwolff foi publicada no Diário Oficial do último dia 5. Com isso, a SPTrans (empresa que faz a gestão do transporte municipal) assumiu oficialmente as operações da empresa. Na prática, isso já acontecia desde o início da intervenção da prefeitura, em abril de 2024.

Na decisão desta sexta, o juiz também determinou que a prefeitura apresente à Transwolff, em até cinco dias, cópia de todos os atos administrativos, assim como pareceres, notas técnicas e manifestações internas, que levaram aos decretos de caducidade.

Campos oficiou além da Secretaria de Trânsito o Tribunal de Contas do Município.

A empresa alega que não teve conhecimento de todo o processo e tem sofrido linchamento público.