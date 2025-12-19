SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta sexta-feira (19) o corpo do homem que desapareceu após o veículo que dirigia ser arrastado por uma enxurrada até um córrego, no bairro Taboão, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na terça-feira (16).

A corporação estava em busca do homem desde então e, às 13h50 desta sexta, disse ter recebido um chamado para a localização de um possível corpo no rio Tietê.

Às 14h30, as equipes chegaram até o cadáver e o retiraram do local, na marginal Tietê, sentido Brás, debaixo do acesso à rodovia presidente Dutra, próximo à rua São Jorge, no Tatuapé.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde familiares o identificaram como o desaparecido em Guarulhos.

Segundo os bombeiros, um Fiat Fiorino branco foi levado pela força das águas depois de o motorista tentar passar por um alagamento na rua Armazém, por volta das 17h20 de terça.

Moradores da região disseram que havia duas pessoas no carro, no entanto, apenas uma família registrou desaparecimento. Os bombeiros, por meio da consulta da placa do veículo, entrou em contato com a proprietária do carro. Ela afirmou que o utilitário era usado por seu sogro, que não estava respondendo às mensagens e ligações.

O carro foi localizado no córrego, mas sem nenhum ocupante.

Os bombeiros iniciaram os trabalhos de busca naquela mesma tarde, parando apenas durante a noite. Os agentes margearam o córrego, que passa por baixo de diversas casas e deságua no rio Tietê.

Desde o último dia 10, quando ocorreu o último temporal no estado, esta é a oitava morte confirmada no estado de São Paulo devido às chuvas, segundo a Defesa Civil.

MORTES

10.dez.25 - Campos do Jordão: homem morreu em deslizamento

10.dez.25 - São Paulo: mulher morreu após ser atingida por muro que caiu

12.dez.25 - Guarulhos: mulher em atingida por queda de árvore

13.dez.25 - Juquitiba: homem morreu eletrocutado

14.dez.25 - Bauru: homem escorregou e caiu em rio

16.dez.25 - Ilhabela: homem morreu soterrado na queda de muro

16.dez.25 - Ilhabela: homem morreu arrastado por correnteza

16.dez.25 - Guarulhos: homem arrastado por enxurrada em Guarulhos e encontrado no rio Tietê