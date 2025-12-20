SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Congresso corta gastos de Previdência para inflar emendas, Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro e outras notícias para começar este sábado (20).

POLÍTICA

Congresso aprova Orçamento com corte em Previdência e Pé-de-Meia para inflar emendas em R$ 11,5 bi

Recursos sob gestão de parlamentares devem alcançar R$ 61,4 bi, recorde histórico; fundo eleitoral chega a R$ 4,96 bi.

CONGRESSO NACIONAL

Sóstenes Cavalcante diz ser alvo de perseguição e que dinheiro vivo é de venda de imóvel. Líder do PL na Câmara foi alvo de operação da Polícia Federal sobre desvio de cota parlamentar.

STF

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro e nega prisão domiciliar. Laudo foi enviado após determinação de Alexandre de Moraes diante de pedido da defesa.

JEFFREY EPSTEIN

Governo Trump libera parte de arquivos do caso Epstein sob pressão do Congresso e após meses de resistência. Base republicana afirma que documentos podem ajudar a esclarecer possíveis envolvimentos de Trump e outros famosos.

DIPLOMACIA

Crise na Venezuela trava consenso em reunião do Mercosul e opõe Argentina e Brasil. Menção a violações de direitos humanos no país de Maduro gera divergência no bloco.

BANCO MASTER

BC se prepara para contra-ataque de Vorcaro no caso Master. Autarquia vê possibilidade de banqueiro questionar liquidação, mas diz ter documentos; Master não se pronunciou.

DONALD TRUMP

EUA bombardeiam Síria em vingança contra Estado Islâmico após morte de militares e civil americanos. Ofensivas atingiram combatentes, infraestrutura e depósitos de armas do grupo terrorista, disseram autoridades.

AVIAÇÃO

Aeroportos atraem grandes marcas e lojas especiais apesar dos altos custos de aluguel. Empresas apostam em propostas instagramáveis para chamar atenção de viajantes.

CINEMA

Barack Obama escolhe 'O Agente Secreto' como um de seus filmes preferidos do ano. Longa foi pré-indicado a melhor filme internacional no Oscar.

CELEBRIDADES

Shawn e Bruna, Heloisa e Letícia, Katy e Trudeau... Os casais que se formaram em 2025. Ano termina com uma boa leva de novos pares românticos da vida real.

TRÂNSITO

Trechos de Santa Catarina da BR-101 lideram ranking de acidentes graves em rodovias federais. OUTRO LADO: Concessionária cita trecho urbanizado e lista investimentos de segurança.

CHUVA

Corpo de homem que teve o carro arrastado pela enxurrada em Guarulhos é encontrado no rio Tietê. Bombeiros encontraram vítima embaixo da ponte de acesso à Via Dutra.