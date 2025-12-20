BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Símbolo das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, o cavalo Caramelo deverá ganhar um monumento no Vale do Taquari. A escultura será doada pelo artista pernambucano Ranilson Viana, e deve ser instalada às margens da BR-386, no município de Estrela (RS).

O anúncio foi feito na última semana durante uma assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), realizada em Arroio do Meio. Além de homenagear a força e a resiliência do povo gaúcho, a expectativa dos representantes locais é que a iniciativa seja um atrativo turístico para a região, uma das mais afetadas pela tragédia.

O escultor, Ranilson Viana, ganhou projeção nacional após assinar a estátua de Nossa Senhora de Fátima, inaugurada em novembro no município do Crato (CE), com 54 metros de altura. A arte do cavalo Caramelo, prevista para instalação em 2026, deve ter em torno de quatro metros.

Caramelo ficou conhecido após ser visto sobre o telhado de uma casa durante a inundação em Canoas (RS). O animal foi resgatado em 9 de maio de 2024 e, desde então, permanece sob cuidados do hospital veterinário da Ulbra, no município.