SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim de semana de chegada do verão, a previsão do tempo indica que a região metropolitana de São Paulo deve ter dias quentes com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante as tardes, devido ao aumento das instabilidades na atmosfera.

Neste sábado (20), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê que a nebulosidade deve diminuir na parte da manhã, o que fará com que o sol apareça mais, favorecendo a elevação da temperatura até a casa dos 28°C.

No meio da tarde, no entanto, a quantidade de nuvens aumenta novamente em função da entrada da brisa marítima. Devido à instabilidade, pode existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em alguns locais.

No domingo (21), primeiro dia do verão, o dia será semelhante ao sábado,com o predomínio do sol e a elevação da temperatura, que pode atingir os 31°C. A mínima deve ser de 19°C de madrugada.

E assim como no dia anterior, a instabilidade deve aumentar a nebulosidade, criando condições para precipitação, embora em pequeno volume.

No restante do estado, a Defesa Civil alerta que, entre sábado e domingo, a instabilidade atmosférica tende a se intensificar, com previsão de chuvas mais generalizadas em grande parte do estado, acompanhadas de raios e ventos. As pancadas poderão ocorrer com forte intensidade em diversos municípios, embora não haja indicativo de tempestades severas.

"Ao longo de todo o período, inclusive na faixa leste paulista e no litoral, onde a previsão aponta predominância de chuva fraca, a recomendação é de atenção redobrada. O solo permanece bastante encharcado em razão dos episódios recentes de precipitação, o que aumenta significativamente o risco de ocorrências como alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores, mesmo com volumes moderados de chuva", destaca a Defesa Civil.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que as regiões norte e oeste do estado devem ter os maiores volumes de chuva no fim de semana, devido ao fenômeno Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um sistema que aparece normalmente durante o fim da primavera e o verão e se caracteriza pela formação de um corredor de umidade (e nuvens carregadas) da amazônia até a região Sudeste.

Assim, toda a região central do país e uma faixa que abrange norte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e todo o estado do Rio de Janeiro têm alerta para chuvas intensas nesses dias. Nesses locais, a previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.