A cozinha mineira conquistou o mundo. Minas Gerais foi eleito um dos principais destinos gastronômicos globais para 2026 pela influente revista Condé Nast Traveler, colocando o estado ao lado de potências consagradas como Espanha, Grécia, Japão e Hong Kong em uma lista internacional.

O reconhecimento celebra a força da gastronomia mineira, definida pela revista como um "grande tesouro" ainda pouco explorado internacionalmente. O prato cheio de tradição, com seus queijos artesanais, cafés e técnicas caseiras, é apresentado em perfeita harmonia com a hospitalidade, as paisagens da Cordilheira do Espinhaço e a cultura local.

A publicação destaca a combinação entre a autenticidade das receitas preservadas por gerações e a inovação que surge em centros urbanos, especialmente em Belo Horizonte. A capital, citada como uma cidade que se tornou "imperdível", é elogiada por sua vibrante cena de botecos, comparada à bistronomia parisiense, pelo movimento de jovens chefs que reinventam os clássicos e pela revitalização de mercados como o Mercado Novo.

Para o vice-governador Mateus Simões, a indicação é uma confirmação. “É o mundo inteiro descobrindo aquilo que a gente sempre soube por aqui: a melhor cozinha do mundo é mineira”, celebrou. A secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, reforçou que o destaque internacional valida a estratégia de valorizar produtos locais, produtores e festivais, como o tradicional Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes.

A lista da Condé Nast Traveler, que inclui 26 destinos ao redor do globo, posiciona Minas Gerais não apenas como uma referência culinária, mas como um convite para o turista internacional vivenciar uma experiência completa, onde cada refeição é acompanhada de história, afeto e uma prosa sem pressa.