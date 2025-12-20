SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou cinco pessoas mortas e quatro feridas na BR-386, em Carazinho, no Rio Grande do Sul.

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (19) por volta das 23h15. Micro-ônibus pertence à Secretaria de Saúde de Constantina (RS) e fazia o transporte de pessoas após consultas médicas em Porto Alegre.

Três homens, uma mulher e uma criança morreram na colisão. Eles estavam no micro-ônibus. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Três estavam no micro-ônibus e a quarta vítima é o motorista do caminhão. Os feridos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e socorridos para o Hospital de Clínicas de Carazinho.

O prefeito de Constantina estava no local do acidente e lamentou as mortes. Cristian Bratz (PP) afirmou que foi uma madrugada triste para todo o estado e criticou as estradas. "Mais um acidente ceifando vidas no Rio Grande do Sul por conta das estradas. De fato, já tivemos um acidente dois anos atrás também com transporte sanitário e agora novamente cinco vítimas fatais e três constantinenses internados para fazer exames e procedimentos cirúrgicos", disse em entrevista ao portal Carazinho News.

As causas do acidente serão investigadas. Ainda não há informações do que aconteceu. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o micro-ônibus destruído após a colisão.