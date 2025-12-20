SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de uma pesquisadora de 21 anos foi encontrado na manhã de hoje após ela cair em um rio de Dona Francisca e desaparecer na última terça-feira.

Roberta dos Reis Constantin fazia uma coleta de água com outros dois pesquisadores no rio Jacuí. Ela cursava química na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e era agente técnica da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental).

Ela teria se desequilibrado ao tentar pegar uma amostra com um balde e uma corda. Segundo Fabiano Machado, coordenador dos bombeiros voluntários de Agudo, a jovem estava posicionada em uma rampa do porto que dava acesso ao rio quando o acidente ocorreu.

Um colega tentou socorrê-la, mas sem sucesso. Ainda de acordo com os bombeiros, ela usava uma roupa pantaneira, acoplada em uma bota, que fez com que ela afundasse mais rapidamente devido ao peso e entrada de água.

Após cinco dias de busca, um pescador avistou o corpo dela no rio na manhã de hoje. "O corpo estava no meio do rio, descendo rio abaixo, navegando pela correnteza. Então ele puxou até uma das margens e acionou as autoridades policiais", explicou Machado.

O corpo estava a 2,7 km de distância de onde a vítima caiu. Em seguida, os socorristas foram até o local para retirá-lo e encaminhá-lo ao IML (Instituto de Medicina Legal).

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil e com a Fepam. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.