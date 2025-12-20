A vítima, um homem morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, teve o corpo encontrado no Rio Tietê próximo à ponte que dá acesso a uma rodovia.

Ele estava em um veículo modelo Fiorino, de cor branca, arrastado por enxurrada. Os bombeiros localizaram o carro no mesmo dia, na Rua do Armazém, mas sem o ocupante.

Familiares da vítima, cuja identidade foi preservada, reconheceram o corpo nesta sexta-feira (19), mas não informaram sobre velório ou enterro.

Bombeiros de São Paul | Chuvas | mortos | Temporais em São Paulo