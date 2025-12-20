SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um rinoceronte chileno de cinco anos e com quase duas toneladas é o novo morador do Zooparque Itatiba, em São Paulo.

Atanásio, um macho de rinoceronte-branco-do-sul, chegou ao Brasil na primeira semana de dezembro. O animal nasceu no Zoológico Buin Zoo, no Chile, e foi transferido para São Paulo com o objetivo de se reproduzir com as fêmeas no Zooparque.

O animal ainda está em fase de adaptação. A médica veterinária Maria Fernanda Gondim explicou que em breve Atanásio vai ser aproximado de duas fêmeas, Lana e Gorda. "Quem sabe a gente consegue dar andamento ao processo de reprodução", afirmou.

Gestação da espécie dura de 15 a 16 meses e nasce apenas um filhote por vez. A expectativa de vida do rinoceronte-branco-do-sul é de 30 anos e a espécie é classificada como quase ameaçada.

O animal chegou ao Brasil a bordo de um avião cargueiro. Transferência se deu após negociações burocráticas entre os dois países. O desembarque ocorreu no dia 2 de dezembro, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo o governo brasileiro, foram analisados a documentação sanitária, o controle de riscos e a verificação das condições de bem-estar animal.

Atanásio é descrito pelos cuidadores como um animal dócil e que adora carinho. Em breve, os visitantes do Zooparque também poderão ver o animal de perto.

Atanásio nasceu em cativeiro, tem cinco anos e pesa 1,96 tonelada. Apesar da denominação "rinoceronte-branco", sua cor é acinzentada. Também conhecido como rinoceronte-de-lábios-quadrados, pertence à maior das cinco espécies existentes no mundo.

O bicho nasceu e foi criado no Chile. A autoridade veterinária chilena inspecionou o estabelecimento de origem e atestou a ausência de doenças transmissíveis nos 90 dias anteriores à exportação. O animal também foi mantido em isolamento sob supervisão oficial por, no mínimo, 30 dias antes da viagem.