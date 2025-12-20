SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem armado anunciou um assalto em uma loja de celulares no centro de Varjão de Minas (MG) na manhã de ontem, mas não foi levado a sério inicialmente por uma funcionária do local.

O jovem, 23, chega no estabelecimento de moto, vai até o caixa e anuncia o assalto. Imagens das câmeras de segurança mostram ele vestindo um capacete e segurando uma arma, enquanto joga uma bolsa no balcão.

Uma funcionária acreditou que fosse uma brincadeira e ficou por um tempo sem atender aos comandos do assaltante. Segundo a Polícia Militar, ele teria ficado irritado com a reação dela e atirado contra uma prateleira, atingindo panetones e uma parede.

Convencidos da veracidade do assalto, funcionários começaram a entregar os celulares. Na gravação, eles aparecem colocando os aparelhos dentro da bolsa do homem, enquanto ele os ajuda a terminar rapidamente. Depois disso, ele foge de motocicleta.

Nove aparelhos foram levados e a estimativa era de um prejuízo de R$ 32 mil. A Polícia Militar, no entanto, conseguiu acessar as câmeras de segurança e traçar o caminho feito pelo suspeito -que parece ter fugido pela BR-365. A bolsa com os itens roubados foi encontrada às margens da rodovia e recuperada.

Militares foram informados por moradores que o assaltante morava na região. Os agentes foram até a casa apontada, onde o irmão dele relatou ter ficado sabendo que ele estava envolvido em um roubo, mas não tinha informações sobre seu paradeiro.

O jovem segue sendo procurado, segundo a Polícia Civil. Desde esta sexta-feira (19), investigadores realizam buscas para encontrá-lo.