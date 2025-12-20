BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma estátua de santo Antônio no interior do Ceará que estava há 40 anos sem cabeça começou a receber a estrutura nesta semana.

Um guindaste fez o içamento das peças de revestimento até o topo do monumento, que fica na cidade de Caridade (a cerca de 90 km de Fortaleza).

Quando concluída, a estátua no Ceará chegará a 43 m, sendo 36 m do santo e mais 7 m de pedestal. Isso significa que será maior que o conjunto do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro ?que tem 38 m de altura ao todo, sendo 8 m de pedestal.

A construção do monumento começou ainda em 1984, e esta não é a primeira tentativa de concluí-la: já foram feitos outros quatro projetos semelhantes, em 1998, 2002, 2007 e 2009.

O novo projeto foi anunciado pelo governo do estado em 2023, e deveria ter sido entregue há um ano, no segundo semestre de 2024. Mas a obra, orçada em aproximadamente R$ 11 milhões, não foi concluída até agora.

A estátua faz parte de um complexo religioso, que terá, além da imagem do santo, museu, mirante, capela, pontos comerciais, escadarias, rampas de acesso e estacionamento.

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará afirmou que a prefeitura está finalizando a montagem da cabeça e de membros da estátua. A partir de janeiro, a gestão estadual assume a etapa final da obra, com a urbanização do entorno e a pavimentação do pátio e do estacionamento.

A cabeça fora do corpo serviu de inspiração para o livro "A Cabeça do Santo" (Companhia das Letras, R$ 11,96 em ebook na Amazon; 176 páginas; R$ 69,90 versão em papel no site da editora), de Socorro Acioli, que já vendeu mais de 200 mil cópias no Brasil.

A estrutura içada para ser a cabeça do santo não é a original, que permanece em um conjunto habitacional a cerca de três quilômetros do restante do corpo e se tornou um ponto turístico da cidade.

Pessoas, motivadas pelo livro de Socorro Acioli ou pela própria estranheza da obra, vão para Caridade para ver o objeto.

Para aproveitar os visitantes, a gestão municipal tem planos de transformar o espaço em um museu, e a casa onde a cabeça está localizada já foi adquirida pela prefeitura.