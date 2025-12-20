SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher suspeita de envolvimento no roubo de obras de arte da biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, foi presa por policiais civis nesta sexta-feira (19).

O crime ocorreu na manhã de domingo (7). Dois homens invadiram o local e fugiram com 13 itens: oito gravuras de Henri Matisse que fazem parte do livro "Jazz" e cinco de Candido Portinari que ilustram a obra "Menino de Engenho", de José Lins do Rego, com edição lançada em 1959 pela Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil.

As obras roubadas faziam parte da exposição "Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", que aborda a formação da arte moderna no Brasil, com entrada gratuita e encerramento marcado para aquele dia.

A mulher detida seria esposa de um dos homens que aparece em câmeras de segurança fugindo com os quadros. Para a polícia, ela teria o auxiliado a esconder os objetos. O homem segue sendo procurado.

Dois homens foram presos por suposta participação no crime, um deles na quinta-feira (18). Ele teria auxiliado na fuga dos criminosos, segundo a polícia.

O primeiro a ser identificado e preso pelo crime foi Felipe dos Santos Fernandes Quadra, 31. Um dia depois do roubo, ele foi encontrado em uma ocupação na Mooca, zona leste de São Paulo.

Quadra foi identificado pelos agentes após aparecer em vídeo de câmeras de segurança do Smart Sampa, o programa de monitoramento da prefeitura, carregando peças para fora da biblioteca. É justamente o outro homem que aparece com ele nas imagens que segue sendo procurado.

Segundo a advogada Glória Oliveira, Quadra é usuário de drogas. Ela confirmou que o preso é realmente quem aparece nas imagens.

Ela não soube informar quem teria encomendado os objetos ou se Quadra recebeu algum valor. A advogada disse ainda ele não ficou com as imagens, que teriam sido levadas por outra pessoa.

O caso é investigado pela 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).