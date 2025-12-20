RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, ficou fechada nos dois sentidos por cerca de uma hora no início da tarde deste sábado (20) após o acesso indevido de um pedestre.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem aparentava desorientação. O acionamento para o socorro ocorreu às 11h44 e o pedestre foi resgatado às 12h45. O trânsito foi liberado em seguida.

Câmeras que registram o trânsito da ponte e gravações de motoristas que trafegavam pelo local mostraram que o homem escalou um pórtico e ficou sentado próximo a uma das placas de trânsito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e três agentes escalaram o pórtico e conseguiram resgatar o homem.

O fechamento da ponte causou reflexo em diferentes pontos da cidade, com engarrafamentos na Linha Vermelha, avenida Brasil, viaduto do Gasômetro, avenida Francisco Bicalho e elevado Paulo de Frontin.