SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grave acidente entre uma van e um caminhão na BR-386, em Carazinho, a cerca de 289 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, causou a morte de cinco pessoas, na noite desta sexta-feira (19).

As vítimas eram pacientes da cidade de Constantina, que voltavam de atendimentos médicos na capital gaúcha, de acordo com Silvana Casagranda, secretária de Saúde do município.

Segundo a secretária, informações iniciais da polícia indicam que o motorista do caminhão invadiu a pista contrária e bateu de frente com a van onde estavam os pacientes.

"Eles eram daqui de Constantina e estavam voltando dos atendimentos em Porto Alegre, por volta das 17h. O retorno atrasou porque na saída de Porto Alegre houve um engavetamento e eles ficaram travados cerca de duas horas no trânsito", explicou Silvana.

Na van estavam oito pacientes e o motorista. Morreram o casal Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, 78, e Jandir Riboli, 72; Fabiel Rivoli Largo, 39, e a filha Larissa Pedroso Largo, 8; e o motorista Rodrigo Rodrigues Aguirre, 42.

Três passageiros da van e o motorista do caminhão ficaram feridos e foram levados para unidades de saúde da região.

Dos três passageiros da van, dois já tiveram alta, de acordo com a secretária de saúde. O outro teve uma fratura, passará por um procedimento, mas está fora de perigo. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram destruídos.

O caso será investigado para determinar as causas do acidente.

Os corpos começaram a ser liberados no início da tarde deste sábado (20), mas não há informações sobre velórios e sepultamentos.

A gestão municipal manifestou pesar pelas mortes e decretou luto oficial de três dias. A programação de Natal foi adiada, assim como outros eventos que ocorreriam na cidade neste final de semana.