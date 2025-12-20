SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu neste sábado (20) dois homens transportando malas cheias de droga em um ônibus de viagem na zona rural de Planaltina (DF).

A polícia estranhou a presença de um ônibus na região e decidiu abordá-lo. Os policiais patrulhavam a área quando avistaram o ônibus parado em uma estrada pouco movimentada, afirma a corporação em nota.

Ao revistar as bagagens de dois passageiros, a polícia encontrou a droga. Os PMs encontraram divididos em duas malas 1.500 papelotes de cocaína, nove tabletes de maconha, meio quilo de outras drogas e uma balança de precisão.

As malas pertenciam a dois homens. Um de 23 e outro de 28 anos, cujos nomes não foram revelados.

O ônibus havia saído de São Paulo com destino ao Piauí. A dupla foi encaminhada à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que investiga o caso.