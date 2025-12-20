RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O verão começa neste domingo (21) com 19 praias do litoral de São Paulo impróprias para banho em nove municípios. É o que aponta o mapeamento de qualidade das praias da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Veja a qualidade das praias do litoral do Brasil O mapa atualizado do cenário no litoral norte, Baixada Santista e litoral sul paulista indica que 10,8% dos 175 pontos monitorados pela Cetesb não estão adequados em relação à balneabilidade. No ano passado, o verão começou com 18 pontos impróprios, em sete cidades.

Conforme a Cetesb, o mapeamento mostra que a Baixada concentra os locais impróprios nesta semana, com 14 pontos, ante 5 do litoral norte.

Santos tem quatro locais impróprios nesta semana, assim como Praia Grande, enquanto São Vicente tem três. Guarujá, Itanhaém e Peruíbe têm um ponto impróprio cada uma.

Em Santos, estão impróprias para banho Embaré, Boqueirão, Gonzaga e José Menino (na altura da rua Olavo Bilac), enquanto em Praia Grande os pontos inadequados nesta semana são Canto do Forte, Vila Mirim, Maracanã e Jardim Solemar.

No litoral norte, Ubatuba tem dois locais impróprios (ambos na praia de Itaguá), mesmo número de Caraguatatuba (Centro e Indaiá). A praia de São Francisco, em São Sebastião, também não está própria para banho.

O cenário está melhor do que o registrado no início do mês, quando eram 36 as praias impróprias em todo o litoral de São Paulo. Na última semana, eram 16.

Os técnicos da Cetesb fazem a coleta normalmente no meio da praia, onde a maioria dos banhistas entra no mar, sempre na mesma área, no mesmo horário e a uma profundidade de um metro. O objetivo é garantir a padronização das medições.

Em seguida, as amostras são analisadas em laboratório com o auxílio de meios de cultura adequados e estufas e observadas em microscópios.

A partir da contagem de Enterocos, a praia é classificada como própria ou imprópria. Para receber a bandeira vermelha, é preciso que duas ou mais amostras das últimas cinco semanas apresentem mais de 100 colônias de Enterococos por 100 ml de água, ou ainda quando a coleta mais recente ultrapassar 400 colônias por 100 ml.

A classificação das praias em relação à balneabilidade segue a resolução 274 do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme a Cetesb, a legislação estabelece três indicadores para avaliar a poluição fecal: coliformes termotolerantes (antes chamados de coliformes fecais), Escherichia coli e enterococos.

O histórico de cinco semanas visa indicar que a avaliação representa uma tendência real e não somente uma mudança pontual da qualidade da água.

Nadar em áreas que são consideradas impróprias para banho pode provocar problemas de saúde, principalmente doenças gastrointestinais ou de pele, como micoses.

No total, a Cetesb monitora atualmente 175 locais em praias de 15 municípios, dos quais 163 com análise semanal -as demais são monitoradas mensalmente.

COMO ESCOLHER UMA PRAIA LIMPA

Há quatro mecanismos para levar aos banhistas o cenário das 175 praias monitoradas no estado: o mapa com o cenário atualizado, o site, o app da Cetesb (disponível para Android e iOS) e as bandeiras instaladas em todos os locais de medição.

O sistema da Cetesb é produzido com atualização semanal para que banhistas consultem e definam a praia mais adequada para banho na cidade em que está ou que pretende visitar, segundo a gerente do setor de águas litorâneas da Cetesb, Cláudia Lamparelli. Os dados são atualizados às quintas-feiras.

"'Ah, eu vou para Praia Grande, deixa eu ver quais praias estão próprias lá'. Eventualmente, você fica até hospedado numa praia, mas aí você vai frequentar a praia que está própria. Tem gente que nos consulta antes de fechar o hotel, antes de alugar casa", disse a gerente.

Uma sugestão que ela dá é a de o banhista acompanhar o comportamento da praia no decorrer do ano, já que algumas delas dificilmente ficam impróprias. "Se você vai alugar algo numa praia dessa, é quase garantido que você vai pegar uma praia boa."

Além das informações oficiais, há outras medidas que devem ser tomadas pelos banhistas, como ficar atento ao clima, não só do dia, mas dos anteriores.

"A orientação é não tomar banho de mar depois de chuvas muito intensas, pelo menos nas primeiras 24 horas. A praia imprópria o que quer dizer? Quer dizer que ela está te oferecendo um risco à saúde. Então é melhor evitar as praias classificadas como impróprias, assim como evitar praias depois de chuvas muito intensas, não levar seu pet, seu cachorro, para praia. Eles também podem ser uma fonte de contaminação", disse.

A chuva contribui para que os sedimentos sejam levados das ruas para o mar, por isso a orientação para que o banhista evite a praia nessas condições, mesmo que ela tenha sido classificada como própria.

Além disso, córregos, rios e canais que deságuam na praia devem ser evitados, já que podem receber esgoto clandestino, e o banhista deve ficar atento a floração de algas, locais com óleo ou descarga acidental de poluentes.