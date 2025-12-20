Moradores da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, puderam acessar diversos serviços de órgãos federais durante a manhã e tarde deste sábado (20).

A iniciativa Governo do Brasil na Rua, do governo federal, levou atendimento como dentistas, equipes do INSS e serviços como o ID Jovem, além de vacinação para pessoas e microchipagem e vacinação para cães e gatos.

Também estavam presentes a Caixa, com linhas de crédito de reforma, e o Ministério da Cultura, com informações sobre editais e bolsas.

"E qual é a ideia? É trazer os programas, os serviços do governo federal para o povo, onde o povo está, porque às vezes o povo não tem como ir até o governo", disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

"Ali atrás tem o balcão do INSS. Muita gente que estava esperando um tempão na fila de perito do INSS, ou precisava de um documento, tem dificuldade de mexer no digital, no celular. Pessoas idosas estão vindo aqui e resolvendo o problema."