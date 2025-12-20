RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ONG Voz das Comunidades realizou neste sábado (20) a ação Por Um Natal Melhor, com a distribuição de cerca de 2.000 cestas de alimentos e panetones a famílias em situação de vulnerabilidade social nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

A iniciativa contou com 150 voluntários, divididos em dez grupos, que percorreram 30 localidades das comunidades que foram identificadas como de maior necessidade.

Os voluntários, a pé, de carro e motocicleta, distribuíram as cestas nas casas dos moradores.

A ação é realizada anualmente na época de Natal e integra o conjunto de atividades da organização, que atua há duas décadas no Complexo do Alemão.

"Já são 20 anos dessa ação realizada pelo Voz das Comunidades, mas eu quero chegar o momento onde a gente não vai mais precisar dar comida para as pessoas porque elas terão melhores condições e não tendo se preocupar com o que irão comer no dia seguinte" afirma Rene Silva, fundador da ONG e criador do projeto.

A edição deste ano teve homenagem à cantora Preta Gil, morta este ano. Preta apoiou iniciativas do Voz das Comunidades por mais de uma década, através de doações arrecadadas com o Bazar da Preta. A referência a Preta esteve nas camisetas dos voluntários.

A campanha recebeu doações de artistas, jornalistas e de três empresas.