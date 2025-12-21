A principal efeméride dessa semana é, claro, o Natal. A data máxima do cristianismo reúne as famílias para momentos de confraternização, perdão das desavenças e celebração do nascimento de Jesus Cristo. Também é uma época de intensa movimentação da economia, com a compra de itens para a ceia e a troca de presentes.

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sempre abordam as expectativas dos setores de comércio e serviços, como nesta reportagem da Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (10 anos)

Dia da Consciência Ecológica - data surgida na década de 1970 que tem como principal objetivo promover a reflexão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivar práticas sustentáveis

Estado de Rondônia é criado como unidade federativa do Brasil

Morte da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (20 anos)

Nascimento do instrumentista e cantor gaúcho Xirú Missioneiro (60 anos)

Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Henrique Foréis Domingues, conhecido como Almirante (45 anos) - recebeu a alcunha de "Maior Patente do Rádio", no período conhecido como Era de Ouro do Rádio

Fundação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Brasil (Dieese) (70 anos)