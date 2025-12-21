A principal efeméride dessa semana é, claro, o Natal. A data máxima do cristianismo reúne as famílias para momentos de confraternização, perdão das desavenças e celebração do nascimento de Jesus Cristo. Também é uma época de intensa movimentação da economia, com a compra de itens para a ceia e a troca de presentes.
Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (10 anos)
Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul
Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (10 anos)
Dia da Consciência Ecológica - data surgida na década de 1970 que tem como principal objetivo promover a reflexão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivar práticas sustentáveis
Estado de Rondônia é criado como unidade federativa do Brasil
Morte da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (20 anos)
Nascimento do instrumentista e cantor gaúcho Xirú Missioneiro (60 anos)
Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Henrique Foréis Domingues, conhecido como Almirante (45 anos) - recebeu a alcunha de "Maior Patente do Rádio", no período conhecido como Era de Ouro do Rádio
Fundação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Brasil (Dieese) (70 anos)
Nascimento da cantora paulista Maria Christina Buarque de Hollanda, a Cristina Buarque (75 anos)
Morte do radialista e locutor desportivo mineiro Jorge Curi (40 anos) - em 1943, teve a chance de fazer um teste para a Rádio Nacional, onde permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo
Fundação do Partido Republicano Feminino por Leolinda Castro (115 anos)
Fundação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) (65 anos)
Morte do político paulista Orestes Quércia (15 anos)
Fundação da Klu Klux Klan, organização terrorista formada por supremacistas brancos, consolidada em uma pequena cidade do Tennessee, Estados Unidos (160 anos)
Fundação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (120 anos)
Carlos Magno foi coroado como primeiro Imperador do Sacro Império Romano (1225 anos)
Natal
É fundada a cidade de Londrina, no Paraná (em 1908)
A União Soviética é oficialmente dissolvida em 1991. Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo de presidente da URSS no dia anterior, e o país deixa de existir formalmente
Nascimento de Dona Ivone Lara, cantora e compositora, considerada uma das maiores damas do samba (em 1917)
Nascimento de Jared Leto, ator e cantor norte-americano, vencedor do Oscar (em 1971)
Nascimento de Mao Tsé-Tung (Mao Zedong), líder revolucionário chinês e fundador da República Popular da China (em 1893)
Morte do apresentador de televisão paulista Jacinto Figueira Júnior, conhecido como "O Homem do Sapato Branco" (20 anos)
Fundo Monetário Internacional é formalmente criado, com a assinatura de um acordo entre 29 nações (80 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais.
