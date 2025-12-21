SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último domingo (21) antes do feriado de Natal, que marca também o início do verão no hemisfério sul, São Paulo deve ter um clima agradável. O sol deve esquentar a temperatura logo no começo da manhã, e os termômetros devem chegar a 29°C na hora do almoço, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da capital.

A mínima é de 19°C, e o sol com poucas nuvens pode sugerir um dia com atividades ao ar livre para quem pretende curtir um domingo de sol na capital ?ou apenas descansar antes do feriado de Natal. No fim da tarde, uma brisa marítima deve atenuar o tempo abafado, mas não há previsão de chuva.

O índice de umidade mínimo será de 30% ?o que também deve continuar na segunda-feira (22), com um tempo estável e ensolarado. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 32°C no meio da tarde.

O motivo do calor e do sol sem chuva previsto para os próximos dias é uma massa de ar quente que deve chegar e atingir a capital. Os termômetros devem aumentar, com a temperatura máxima chegando a 35°C na quarta-feira (24), véspera de Natal.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que as regiões norte e oeste do estado devem ter os maiores volumes de chuva no fim de semana, devido ao fenômeno Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um sistema que aparece normalmente durante o fim da primavera e o verão e se caracteriza pela formação de um corredor de umidade (e nuvens carregadas) da amazônia até a região Sudeste.

De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas isoladas em Belém (PA), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O órgão lembra que o verão no Brasil é caracterizado por chuvas frequentes em todo o território, com volumes superiores a 400 mm/dia, mas pode ser menor no extremo sul do Rio Grande do Sul, no nordeste de Roraima e no leste da região Nordeste.

Já o Sudeste e Centro-Oeste registram chuvas nesta estação ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto no norte das regiões Nordeste e Norte a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) acaba sendo a principal responsável pelas chuvas.

Os volumes de precipitação podem variar entre 700 e 1.100 mm nas regiões Norte e Centro-Oeste no período, em média.

*

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS PARA SÃO PAULO

Segunda (22)

Mínima 19°C

Máxima 31°C

Umidade relativa de 30% a 100%

Terça-feira (23)

Mínima 20°C

Máxima 32°C

Umidade relativa de 30% a 90%

Quarta-feira (24)

Mínima 21°C

Máxima 35°C

Umidade relativa de 30% a 90%