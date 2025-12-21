SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deste domingo (21) até o próximo (28), a linha 11-coral da CPTM vai operar com velocidade reduzida na região da Penha, na zona leste de São Paulo, como uma ação preparatória para a interdição total do trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

O bloqueio completo ocorrerá de 29 de dezembro a 7 de janeiro de 2026, para a passagem do tatuzão ?a tuneladora responsável pelas obras de ampliação da linha 2-verde do metrô.

O início da escavação ocorre em área de solo arenoso e próxima à via da linha coral, na região da futura estação Penha, o que exige medidas adicionais de segurança. Durante esse período, o trecho ferroviário será desativado e o solo, monitorado continuamente. Após ultrapassar a área da linha 11-coral, o tatuzão seguirá em direção ao poço de ventilação Soares Neiva, antes da futura estação Aricanduva.

As obras fazem parte da ampliação da linha 2-verde, que nesta primeira etapa vai ligar a Vila Prudente à Penha, com cerca de 8 quilômetros de extensão e oito novas estações, além da construção de uma nova estação da linha 11-coral na Penha.

De acordo com a CPTM, a redução de velocidade não deve causar impacto significativo no tempo total de viagem, uma vez que os trens poderão compensar o desempenho em outros trechos da linha.

Durante esse período, as integrações gratuitas com a linha 3-vermelha estarão abertas nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé ao longo de toda a operação comercial.

No período de interdição total, a linha 11-coral terá a operação dividida. Os trens circularão normalmente nos trechos entre Estudantes e Corinthians-Itaquera e entre Tatuapé e Palmeiras-Barra Funda, sem circulação no trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

Como alternativa, os passageiros deverão utilizar a linha 3-vermelha do metrô, com integração gratuita nessas estações, podendo retornar à linha 11-coral em qualquer um dos dois pontos.

A estação Brás também seguirá como opção de integração gratuita entre as duas linhas. Para os passageiros do trecho leste da linha 11-coral, a linha 12-safira é outra alternativa, com transferências nas estações Calmon Viana, Tatuapé e Brás.

Além disso, do dia 29 ao 31 de dezembro e de 5 a 7 de janeiro, haverá reforço no atendimento aos passageiros com a operação do Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência), que contará com ônibus gratuitos nos horários de pico, realizando o trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial Leste.