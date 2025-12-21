SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mercosul cita desapontamento com UE, EUA apreendem mais um petroleiro da Venezuela e outras notícias para começar este domingo (21).

MERCOSUL

Mercosul cita desapontamento com UE e evita menção à Venezuela em declaração final. Líderes sul-americanos destacam falta de consenso político entre europeus e evitam prazo para acordo.

VENEZUELA

EUA apreendem segundo petroleiro na costa da Venezuela e aumentam pressão sobre Maduro. Forças americanas capturaram em 10 de dezembro um petroleiro perto do país sul-americano.

SEGURANÇA

Após segunda ação mais letal da história, SP lança nova Operação Verão no litoral. Baixada Santista concentra 2.800 agentes; expectativa é litoral paulista receba 16,7 milhões de visitantes.

PRAIAS

Qualidade das praias brasileiras cai ao pior nível já registrado e só 30% são próprias para banho. Apenas 253 praias tiveram a classificação boa no período de novembro de 2024 a outubro de 2025, número mais baixo em 10 anos de análise.

SEGURANÇA

Sou a favor das câmeras, o bom policial não tem nada a esconder, diz novo chefe da Segurança de SP. Osvaldo Nico Gonçalves, 68, é o primeiro delegado a tomar posse como secretário da pasta.

DITADURA MILITAR

TRF-1 reconhece Dilma Rousseff como anistiada e fixa indenização de R$ 400 mil por danos morais. Decisão ainda prevê prestação mensal em razão de perseguição e tortura na ditadura militar.

LINDOMAR CASTILHO

Morre Lindomar Castilho, rei do bolero e voz de 'Você É Doida Demais', aos 85 anos. Artista caiu no ostracismo depois de matar a ex-mulher.

NATAL

Presentes de Natal 'do bem' ajudam a gerar emprego e renda em comunidades. Arte indígena, roupas feitas por egressas do sistema prisional e castanhas do sertão são vendidos em lojas físicas e online.

FUTEBOL

Mbappé iguala marca de Cristiano Ronaldo em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla. Atacante chegou a 59 gols no ano pelo clube, mesmo número alcançado pelo português em 2013.

ESTADOS UNIDOS

Retrato de George Washington que inspirou nota de US$ 1 vai a leilão por até R$ 5 milhões. Obra de arte pintada por Gilbert Stuart em 1804 estará à venda em janeiro de 2026.

CASAMENTO

Gisele Bündchen se casa com Joaquim Valente em cerimônia discreta na Flórida. Modelo e instrutor de jiu-jítsu trocaram alianças em evento reservado a amigos e familiares.

CELEBRIDADES

Leonardo diz que desacelerou vida sexual e brinca sobre limites: 'Só uma vez por mês'. Em entrevista, cantor comenta mudanças na intimidade aos 62 anos.

NATAL

Sentimento de solidão pode aumentar nas festas de fim de ano, mesmo ao lado de amigos e familiares. Solidão é um estado emocional que pode acontecer mesmo em meio a outras pessoas.