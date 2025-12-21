BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A empresa sul-coreana Innospace afirmou que tentará lançar o foguete Hanbit-Nano nesta segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A decolagem integra a missão Spaceward, acompanhada pela FAB (Força Aérea Brasileira) em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira).

Segundo a companhia, a tentativa anterior foi cancelada após a detecção de uma operação anormal em uma válvula ligada ao tanque de metano líquido do segundo estágio. A substituição do componente e uma verificação final deve ser feita antes da nova contagem regressiva.

"O desenvolvimento e a operação de veículos lançadores envolvem tecnologias altamente complexas e muitas variáveis atuando simultaneamente. No período restante de preparação, faremos inspeções rigorosas e faremos o máximo para garantir um lançamento seguro e bem-sucedido", disse Soojong Kim, fundador e CEO da Innospace.

A nova data, diz a Innospace, foi definida após coordenação com a FAB e considerando avaliações de segurança. A companhia acrescenta que o horário pode ser ajustado conforme as condições meteorológicas.

Se ocorrer, o voo deve levar oito cargas úteis (incluindo cinco pequenos satélites e dispositivos experimentais) de instituições e empresas do Brasil e da Índia, com 22 kg no total, para uma órbita baixa de cerca de 300 km e inclinação de 40 graus.

Inicialmente o lançamento estava previsto para 17 de novembro, mas desde então foi adiado três vezes, sendo a última no dia 19 de dezembro. Caso a operação seja concluída esse será o primeiro lançamento de satélites à órbita a partir do território brasileiro.