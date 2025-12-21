SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo ficará suspenso a partir desta segunda-feira (22). Isso se estende até 9 de janeiro de 2026, em razão do baixo fluxo de veículos no período de festas de final de ano, segundo informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A restrição volta a vigorar no dia 12 de janeiro de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade no dia 27 de novembro.

O rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) continuará valendo normalmente na capital. A CET também manterá as demais restrições ao tráfego, a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento.

A suspensão do rodízio por três semanas, entre o fim de dezembro e o início de janeiro, é uma prática corriqueira da administração municipal.

Em 2025, o rodízio de veículos foi suspenso 11 vezes pela prefeitura. Em dez ocasiões, isso ocorreu por causa de feriados já previstos no calendário. A única suspensão de caráter extraordinário ocorreu na semana retrasada, em 9 de dezembro, devido à paralisação de motoristas de ônibus municipais.

O rodízio municipal restringe a circulação no Anel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e juntas provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello e Salim Farah Maluf.

O desrespeito à regra é considerada infração média, acarreta a inclusão de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a multa é de R$ 130,16.