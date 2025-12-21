SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia prendeu neste domingo (21) um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de funcionários de uma empresa de internet em Salvador.

Os operários Ricardo Antônio da Silva Souza, 44, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram mortos na última terça-feira (16). Os corpos foram encontrados em via pública com pés e mãos amarrados no bairro Alto do Cabrito.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por retaliação de traficantes ligados à facção criminosa BDM (Bonde do Maluco) com atuação no bairro de Marechal Rondon. Eles suspeitaram que operários estariam instalando câmeras de vigilância por ordem da polícia ou de uma facção rival.

Os operários teriam sido mortos no bairro Marechal Rondon, mas os corpos foram levados para o bairro vizinho de Alto do Cabrito, área de atuação do Comando Vermelho.

Outro suspeito de envolvimento no crime, identificado como Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como Badalo, foi achado no bairro de Massaranduba. A Polícia Civil disse que houve confronto e o suspeito foi atingido por tiros, levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações da Polícia Civil apontam que ele seria um dos responsáveis pela execução dos três operários. Com ele, foi achado o celular de uma das vítimas.

A Operação Signum Fractum mobilizou cerca de 50 agentes da Polícia Civil e teve o apoio do Ministério Público do Estado da Bahia e do Tribunal de Justiça da Bahia. As buscas aconteceram nos bairros de Marechal Rondon, São Marcos, Campinas de Pirajá e Massaranduba.