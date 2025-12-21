SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (21) em São Paulo o síndico do edifício mais emblemático da capital, Affonso Celso Prazeres de Oliveira.

Senhor Affonso, como era popularmente conhecido, morreu aos 86 anos, na capital paulista. A informação foi confirmada pelo advogado do condomínio, Guilherme Milani.

Affonso morreu por pneumonia e insuficiência respiratória. Ele estava internado desde o dia 15 de dezembro.

O velório acontece neste domingo no bairro Bela Vista em São Paulo. O corpo do ex-síndico será cremado amanhã na Vila Alpina.

Affonso era síndico do Copan desde 1993. Apaixonado pelo edifício símbolo da capital, ele morava no prédio desde os anos 60.